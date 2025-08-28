قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة
بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر في مجالات متعددة..وآلية للتنسيق والتشاور السياسي

أرشفية
أرشفية
منار عبد العظيم

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون مشتركة مع الجانب القطري، شملت مجالات متنوعة من بينها القطاع العقاري والأمن الغذائي.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد عبد العاطي، خلال تصريحاته، أن هناك اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر، لا سيما في القطاعات التي تمثل أولوية مشتركة، مثل الاستثمار العقاري والمشروعات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تدشين آلية منتظمة للتنسيق والتشاور السياسي بين مصر وقطر، بهدف دفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التكامل، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن هذه الخطوة تُعد تأكيدًا على الرغبة المتبادلة في بناء شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

