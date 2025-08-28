وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر في مجالات متعددة..وآلية للتنسيق والتشاور السياسي

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، إن العلاقات المصرية القطرية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون مشتركة مع الجانب القطري، شملت مجالات متنوعة من بينها القطاع العقاري والأمن الغذائي.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد عبد العاطي، خلال تصريحاته، أن هناك اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر، لا سيما في القطاعات التي تمثل أولوية مشتركة، مثل الاستثمار العقاري والمشروعات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تدشين آلية منتظمة للتنسيق والتشاور السياسي بين مصر وقطر، بهدف دفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التكامل، وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن هذه الخطوة تُعد تأكيدًا على الرغبة المتبادلة في بناء شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.