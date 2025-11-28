الدفاع المدني السوري: عمليات البحث والإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم الصعوبات

أكد وسام زيدان، مدير برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري، أن فرق الدفاع المدني واجهت صعوبة بالغة قبل تمكنها من دخول بلدة بيت جن عقب استهداف أكثر من 50 منزلاً صباح اليوم الجمعة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ محاولات الدخول استغرقت ساعات طويلة نتيجة الاستهدافات المتكررة ووجود طيران مسير في المنطقة، وهو ما أعاق الوصول المباشر للمصابين والضحايا.

وأشار زيدان إلى أن عدد الشهداء الذين تم نقلهم تجاوز العشر حالات، فيما تجاوز عدد الإصابات 18 إصابة حتى هذه اللحظة، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الصحة ومنظومات الإسعاف لإصدار الإحصائية النهائية.

البحث والإنقاذ

وتابع، أن عمليات البحث والإنقاذ لم تتوقف، حيث تواصل الفرق التأكد من عدم وجود عالقين تحت الأنقاض، إضافة إلى عمليات البحث التقنية للتحقق من الذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطراً كبيراً في المنطقة.

ولفت زيدان إلى أن الفرق المشاركة في عمليات البحث والإخلاء ستظل متواجدة في الموقع حتى إعلان انتهاء العملية بشكل كامل، مؤكداً حرص الدفاع المدني على تقديم المساعدة في أي عملية إخلاء أو بحث مستمرة.

وأوضح أن البحث التقني الدقيق ضروري لضمان سلامة المدنيين والتأكد من عدم وجود أي إصابات أو مخاطر إضافية تحت الأنقاض.

وأكد، أن ما حدث صباح اليوم في بيت جن مأساوي، مشيراً إلى أن الاستهدافات أسفرت عن دمار واسع في البلدة وأثرت بشكل كبير على المدنيين.

وواصل، أن فرق الدفاع المدني تعمل في ظروف صعبة جداً لضمان إنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا والمصابين، موضحًا، أن عمليات البحث مستمرة بشكل دقيق ومتقدم لحماية المدنيين والتقليل من الخسائر البشرية.



https://www.youtube.com/shorts/QrBxcqNshpc