وزير خارجية قطر: نشكر مصر على حسن الاستقبال.. والعلاقات الثنائية تشهد تطورًا غير مسبوق

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن مصر تؤدي دورًا محوريًا لا يمكن إنكاره في دعم جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيدًا بما تبذله القاهرة من تحركات دبلوماسية وإنسانية مكثفة لاحتواء الأزمة.

الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل التأجيل

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل التأجيل أو المراوغة السياسية، مؤكدًا على ضرورة الوصول إلى اتفاق سريع يضمن وقف إطلاق النار، ووقف المجاعة التي تهدد حياة الملايين داخل القطاع.

وخلال زيارته إلى القاهرة، عبّر المسؤول القطري عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر قوة ووضوحًا، وتشهد تطورًا ملحوظًا على كافة المستويات.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا غير مسبوق للتعاون بين مصر وقطر، يشمل مشروعات استثمارية كبرى وصفقات مرتقبة، ما يعكس رغبة حقيقية من الجانبين في بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين وتدعم الاستقرار الإقليمي.