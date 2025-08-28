رئيس وزراء قطر: جهود مصر لا تُنكر في وقف العدوان على غزة

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن هناك جهودًا عربية ودولية حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري الكبير والمحوري في هذا الملف، قائلاً:"مصر قامت بدور كبير لا يمكن لأحد أن ينكره".

اتفاق بين مصر وقطر لوقف العدوان

وأضاف، خلال زيارته إلى القاهرة، أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق سريع يحقق وقفًا فوريًا للعدوان، ويضع حدًا للمجاعة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية القطري على قوة ومتانة العلاقات بين قطر ومصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وسط توقعات بأن تشهد الفترة القادمة توقيع صفقات واستثمارات جديدة بين البلدين.

كما أعرب عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق الروابط بين الشعبين، وأن التعاون بين القاهرة والدوحة يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التكامل.