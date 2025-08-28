قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
وزير خارجية قطر: نشكر مصر على حسن الاستقبال.. والعلاقات الثنائية تشهد تطورًا غير مسبوق
أول تعليق من ميسي بعد قيادة إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات
وزير الخارجية: لا بد من تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان على غزة
رئيس وزراء قطر: جهود مصر لا تُنكر في وقف العدوان على غزة
القبض على التيكتوكر هاجر سليم في رأس البر
رسميا.. انضمام أشرف داري ومحمد الشيبي إلى قائمة منتخب المغرب
وزير الخارجية: التبادل التجاري مع قطر شهد طفرة كبيرة بزيادة تجاوزت 54%
رئيس وزراء قطر: توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى مع مصر قريبا
نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني برقم الجلوس على صدى البلد
مجلس الشيوخ.. 3 ملايين ناخب و654 لجنة فرعية في الغربية
مرصد الأزهر: الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأرواح بل سعى إلى حرمان الأجيال الفلسطينية من حقها في التعلم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس وزراء قطر: جهود مصر لا تُنكر في وقف العدوان على غزة

أرشفية
أرشفية
منار عبد العظيم

أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن هناك جهودًا عربية ودولية حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري الكبير والمحوري في هذا الملف، قائلاً:"مصر قامت بدور كبير لا يمكن لأحد أن ينكره".

 اتفاق  بين مصر وقطر لوقف العدوان

وأضاف، خلال زيارته إلى القاهرة، أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق سريع يحقق وقفًا فوريًا للعدوان، ويضع حدًا للمجاعة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية القطري على قوة ومتانة العلاقات بين قطر ومصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وسط توقعات بأن تشهد الفترة القادمة توقيع صفقات واستثمارات جديدة بين البلدين.

كما أعرب عن شكره العميق لحفاوة الاستقبال التي حظي بها في مصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق الروابط بين الشعبين، وأن التعاون بين القاهرة والدوحة يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التكامل.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري وزير الخارجية القطري

