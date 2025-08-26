قطر : إسرائيل لا تريد تقديم رد على مقترح وقف إطلاق النار

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إلتزام الدوحة بجهودها حتى نهاية الحرب مرحبة بكافة المبادرات الرامية لتحقيق وقف الأعمال العدائية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور محمد الأنصاري : إسرائيل لا تريد تقديم رد على المقترح الموضوع على الطاولة ونهيب بالمجتمع الدولي الضغط على إسرائيل

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا يهم مكان انعقاد المفاوضات سواء في مصر أو قطر .وما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل.

وتابع المتحدث باسم الخارجية القطرية: الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق

وعلى إسرائيل أن ترد على المقترح المطروح حاليا ويبدو أنها لا تريد ذلك.

وختم المتحدث باسم الخارجية القطرية قائلا : التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية.