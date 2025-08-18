وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مصر تفعل كل ما لديها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم كل ما يحتاجه الأشقاء في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء فلسطين، أن مصر لن تسمح بعمليات التهجير، وأن مصر تفعل ما تستطيع عمله، وهناك عدد كبير من المساعدات تقف أمام المعبر من أجل دخولها للأشقاء في غزة.

ولفت إلى أن مصر مستعدة من أجل تقديم أي مساعدات غذائية وطبية للأشقاء، مؤكدا أن مصر لا تتأخر عن الأشقاء في غزة.

وتابع وزير الخارجية: نعمل مع قطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة .



