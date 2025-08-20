قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
لقاء سري في باريس بين وزير اسرائيلي ومسؤولين قطريين لمناقشة صفقة الأسرى
محمود أبو الدهب: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك
أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص
وزير السياحة: المتحف المصري الكبير صرح عالمي ينتظره العالم أجمع
أستاذ دراسات إسرائيلية: نتنياهو في مأزق حقيقي.. واجتياح غزة سيكلف إسرائيل خسائر فادحة
لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 21 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
أول فوز له في الدوري.. بتروجيت يهزم وادي دجلة بهدف بدر موسى
قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت في الدوري
سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء
شرطة دبي تُفشل محاولة سرقة ماسة وردية بـ25 مليون دولار وتستعيدها في وقت قياسي|فيديوجراف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أكسيوس: إسرائيل أبلغت قطر ردها على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

القسم الخارجي

نقلت موقع "أكسيوس"، عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن تل أبيب أبلغت الدوحة بأن شرطها الأساسي للموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ هو “الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس”.

وأكد المسؤول، أن المفاوضات الجارية بشأن الصفقة "تجري في سرية تامة"، واصفًا المرحلة الحالية بأنها "أيام قرارات حساسة ومصيرية".

من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" أن الرد الإسرائيلي على المقترح المطروح يتم صياغته "تحت تعتيم كبير"، وسط تواصل بين مسؤولين إسرائيليين وعدد من الوسطاء في الأيام الأخيرة لصياغة موقف رسمي من الصفقة.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يطلع حتى الوزراء الكبار على تفاصيل ما يجري خلف الكواليس، في خطوة تعكس حجم السرية المحيطة بالملف.

بالتوازي، تتصاعد ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حيث أصدرت مجموعة منهم بيانا، قالت فيه إن "المجلس الوزاري المصغر منفصل عن المجتمع"، داعين إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر انعقاد المجلس في القدس.

وأشارت العائلات إلى أن حياة المخطوفين لا يجب أن تُعرض للخطر، مؤكدة ضرورة "منع انزلاق البلاد إلى حرب أبدية بلا هدف"، كما طالبوا بعدم السماح لعملية "عربات جدعون 2" بأن تحدد مصير ذويهم، قائلين: "كفى تضحية بهم".

إسرائيل تل أبيب الدوحة وقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسرى الإسرائيليين حركة حماس

