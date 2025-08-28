من غزة إلى الملف النووي الإيراني.. وزيرا خارجية مصر وقطر يناقشان أبرز أزمات المنطقة

أكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة العلمين الجديدة، أن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم بين وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره القطري، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شهد تأكيدًا متجددًا على استمرار جهود الوساطة المصرية-القطرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.

وأضاف المراسل، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية المصري استخدم في كلمته تعبير "وقف حمامات الدم" في إشارة إلى حجم المعاناة التي يشهدها القطاع، مشددًا على أن مصر وقطر ماضيتان في جهودهما لإنهاء التصعيد وتهيئة الأجواء لعقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر فور تثبيت التهدئة.

وأشار إبراهيم إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية، أبرزها الأزمة في السودان، حيث ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين، كما تناول المؤتمر الوضع في ليبيا، والملف النووي الإيراني، والتصعيد المتزايد في المنطقة.

وعلى المستوى الثنائي، استقبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي نظيره القطري في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث عُقدت جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وقد أعلن الجانب القطري عن استثمارات مرتقبة في مصر تقدر بـ7.5 مليار دولار، سيتم تفعيلها خلال الأسابيع المقبلة بعد توقيع عدة مذكرات تفاهم.