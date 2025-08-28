قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
أخلاق النبي.. طريقة تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته
القانون يقر حصول ذوي الإعاقة على معاشين.. تعرف على الضوابط
فيديوهات فاضحة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر نرمين طارق
10 غارات إسرائيلية على اليمن.. واستهداف قيادات الحوثي في صنعاء
محمود سعد يوجه رسالة لأنغام: “وحشنا صوتك يا نجمة العيلة”
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟
اجتماع موسع بتعليم قنا لاستعراض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية تفتتح المرحلة الثانوية للتعليم الأكاديمي
حقل ألغام .. وزير النقل يكشف كيف تحوّل "غبة البوص" إلى ميناء السخنة العملاق | فيديو
إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ
فيديوهات ميتسكتش عليها | بلاغ عاجل من الزمالك للنائب العام لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من غزة إلى الملف النووي الإيراني.. وزيرا خارجية مصر وقطر يناقشان أبرز أزمات المنطقة

غزة
غزة
علي مكي

أكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة العلمين الجديدة، أن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم بين وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره القطري، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شهد تأكيدًا متجددًا على استمرار جهود الوساطة المصرية-القطرية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.

وأضاف المراسل، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية المصري استخدم في كلمته تعبير "وقف حمامات الدم" في إشارة إلى حجم المعاناة التي يشهدها القطاع، مشددًا على أن مصر وقطر ماضيتان في جهودهما لإنهاء التصعيد وتهيئة الأجواء لعقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر فور تثبيت التهدئة.

وأشار إبراهيم إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الإقليمية، أبرزها الأزمة في السودان، حيث ناقش الجانبان أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين، كما تناول المؤتمر الوضع في ليبيا، والملف النووي الإيراني، والتصعيد المتزايد في المنطقة.

وعلى المستوى الثنائي، استقبل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي نظيره القطري في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث عُقدت جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وقد أعلن الجانب القطري عن استثمارات مرتقبة في مصر تقدر بـ7.5 مليار دولار، سيتم تفعيلها خلال الأسابيع المقبلة بعد توقيع عدة مذكرات تفاهم.

غزة إيران إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

ترشيحاتنا

إيران

30 يوما حاسمة .. عقوبات أوروبية شاملة تهدد إيران بعد فشل المفاوضات النووية

تبون

الجزائر .. تبون يصدر قراراً بإقالة رئيس الحكومة نذير العرباوي

أمير الكويت

أمير الكويت يصدر مراسيم عاجلة تخص الديوان الأميري

بالصور

بذور الشيا وأضرارها مع أدوية الضغط والسكري .. تحذيرات طبية هامة

لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟
لماذا يجب الحذر عند تناول بذور الشيا مع الأدوية؟

وفاة الطفلة سدرة تكشف لغز مرض نادر يهدد الأطفال.. ما لا تعرفه عن aHUS

متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS
متلازمة انحلال اليوريمي اللانمطي aHUS

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

فيديو

رامي جمال

مرتاح كدة .. رامي جمال يطرح أحدث أغانيه

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد