الإعلان عن مشروعات قريبا.. وزير الخارجية: ركزنا على التنفيذ الفوري للحزمة الاستثمارية التي أعلنتها قطر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن اللجنة المصرية القطرية المشتركة السادسة سعت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بدر عبد العاطي في تصريحات لقناة “ القاهرة الإخبارية ”، :ركزنا على التنفيذ الفوري للحزمة الاستثمارية التي أعلنتها قطر".

وتابع وزير الخارجية:" قطر ضخت 7.5 مليارات دولار في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة".

وأكمل وزير الخارجية: خلال أسابيع سيتم الإعلان من خلال حدث ضخم عن عدة مشروعات في إطار تنفيذ الحزمة الاستثمارية".

وتابع وزير الخارجية : حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر زاد بنسبة 54 % خلال العام الحالي مقارنة بـ 2023- 2024".