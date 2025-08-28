«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر وقطر وقعتا عددًا من الاتفاقيات الثنائية في مجالات متعددة، وذلك في إطار توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، جمعه بالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري.

اتفاق “مصري – قطري” على ضرورة وقف المجاعة التي يفرضها الاحتلال في غزة

وأشار عبد العاطي إلى أنه تم الاتفاق على تدشين آلية منتظمة للتشاور السياسي بين مصر وقطر، تهدف إلى تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية التحرك الدولي العاجل لوقف المجاعة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدًا اتفاق مصر وقطر على ضرورة إنهاء هذه الأزمة الإنسانية بشكل فوري.

وفي سياق العلاقات الاقتصادية، لفت عبد العاطي إلى أن التبادل التجاري بين مصر وقطر شهد ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 54% خلال العام الجاري، بما يعكس التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.