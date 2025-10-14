شبانة: لقاء وزير الرياضة مع إنفانتينو يفتح الباب أمام مصر لاستضافة كأس العالم

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن مصر قادة على أستضافة بطولة كأس العالم خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المدن الجاهزة لأستضافة أي حدث.



لقاء وزير الرياضة بـ إنفناتينو

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" أتصور أن لقاء وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنفناتينو، سيفتح الباب لاستضافة أحداث كروية كبير في مصر، الفترة القادمة".

وتابع:" قد يكون نستضيف بطولة كأس العالم عقب البطولة التي ستقام في السعودي، ومصر تسطيع استضافة أي بطولة في ظل البنية التحية القوية التي تمتلكها البلاد في الوقت الحالي، ومصر بها العديد من المدن التي تمتلك منشآت كبيرة تؤهلها لاستضافة أي حدث".