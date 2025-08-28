وزير الخارجية: مصر لن تتوقف عن جهودها لأجل غزة حتى تنفيذ صفقة التبادل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه سيتم العمل خلال صفقة الـ 60 يوما على التوصل لاتفاق شامل ينهي العدوان على غزة ويؤسس لمرحلة ما بعد الحرب.

وقال وزير الخارجية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: “سنواصل جهودنا بممارسة الضغوط على كافة الأطراف بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

وتابع بدر عبد العاطي :" مصر لن تتوقف عن جهودها حتى يتم تنفيذ صفقة التبادل".

وعن الملف الإيراني، أكد وزير الخارجية: لدينا اتصالات شبه يومية مع الأطراف الفاعلة في الملف النووي الإيراني".

وتابع وزير الخارجية: مصر تسعى لخفض التصعيد في الملف الإيراني وتعزيز الحلول الدبلوماسية والسياسية".