جوتيريش: أدعو إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وتحرير المحتجزين

دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وتحرير المحتجزين، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال جوتيريش، إن توسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة ستكون له عواقب مدمرة.

وأضاف جوتيريش، أنه يجب حماية المدنيين في غزة وتحرير المحتجزين الإسرائيليين".

وفي وقت سابق، قال دان ستيوارت، مدير الاتصالات في منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، إن المنظمة تعمل حالياً في قطاع غزة من خلال ثلاثة شركاء محليين لتقديم الدعم للأطفال، عبر عيادات متخصصة في التغذية والصحة، حيث يستقبل الأطباء والممرضون مئات الحالات شهرياً من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وأوضح ستيوارت، في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التقارير الواردة من غزة تكشف عن واقع صادم، إذ تظهر على الأطفال جميع أعراض سوء التغذية من ضعف شديد في الجلد وبروز العيون، مؤكداً أن الوضع يتفاقم مع نقص الأدوية وغياب الرعاية الصحية الكافية.