تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
عبد العزيز جمال

وجه البنك الأهلي المصري رسالة هامة إلى عملائه، شدد خلالها على ضرورة عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية مع أي جهة أو شخص يتواصل عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو أي وسيلة من وسائل التواصل، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطورة على أموال العملاء وسلامة حساباتهم.

رمز التحقق OTP محظور مشاركته

وأوضح البنك أن البيانات التي لا يجب الإفصاح عنها تشمل رقم البطاقة البنكية، الرقم القومي، الرقم السري، رمز التحقق OTP، أرقام الحسابات المصرفية، ورمز CVV الخاص بالبطاقة، مشددًا على أن هذه المعلومات تعتبر سرية للغاية ولا يتم طلبها من أي موظف تابع للبنك عبر الهاتف.
 

بيانات سرية

أكد البنك الأهلي المصري أن موظفيه لا يطلبون من العملاء تحت أي ظرف بيانات سرية أو مصرفية عبر الهاتف، مشيرًا إلى أن البنك يتواصل مع عملائه فقط من خلال قنواته الرسمية والمعتمدة، موضحًا أن أي شخص يطلب هذه البيانات عبر الهاتف لا ينتمي للبنك.

إجراءات لحماية العملاء من الاحتيال

وشدد البنك على ضرورة أن يكون العميل هو المبادر بالتواصل مع مركز الاتصال الرسمي للبنك في حال تلقي أي اتصالات مشبوهة، مؤكداً أنه في حالة طلب أي بيانات شخصية أو سرية عبر الهاتف، يجب على العميل إنهاء المكالمة فورًا وعدم الاستجابة لتلك المحاولات.

بيانات العميل سرية 

أشار البنك الأهلي إلى أن جميع بيانات العملاء المصرفية هي سرية وشخصية، ولا يجوز لأي موظف تابع للبنك أن يطلبها، لافتًا إلى أن حماية بيانات العملاء هي أولوية قصوى، وأن أي إفصاح عن هذه البيانات يعرّض العميل لمخاطر القرصنة أو الاحتيال المالي.

آلية التعامل مع المحاولات الاحتيالية

وأوضح البنك أنه في حال تعرض أي عميل لمحاولة احتيال عبر الهاتف، فإن الحل الأمثل يتمثل في إغلاق الاتصال فورًا وعدم مشاركة أي تفاصيل، مع ضرورة إبلاغ البنك عبر قنواته الرسمية للتعامل مع الموقف بشكل عاجل وضمان سلامة الحساب.

تحديث البيانات الشخصية

كما أطلق البنك الأهلي المصري تنبيهًا هامًا لعملائه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بتحديث البيانات الشخصية لضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع.

وأكد البنك أن عمليات تحديث البيانات تُعد من الإجراءات الأساسية التي تضمن أمان الحسابات والمعاملات المصرفية، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك الخطوة لتفادي أي توقف في الخدمات المقدمة.

وأشار البنك إلى ضرورة أن يبادر كل عميل بمراجعة بياناته المسجلة لدى البنك، والعمل على تحديثها فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية مثل عنوان الإقامة أو رقم الهاتف المحمول أو غيرها من البيانات الأساسية.

وظائف البنك الأهلي 2025 لحديثي التخرج (الشروط وكيفية التقديم) - صورة أرشيفية
تحذير هام من البنك الأهلي المصري 

ودعا البنك الأهلي المصري جميع عملائه إلى زيارة أقرب فرع أو استخدام القنوات الرقمية الرسمية للبنك لتحديث بياناتهم بأمان وسرعة، لضمان استمرار حصولهم على كافة الخدمات المصرفية دون أي عراقيل أو انقطاعات.

أهمية تحديث البيانات لدى البنك الأهلي المصري

وتابع البنك: يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية".

إيقاف بعض الخدمات عند عدم تحديث البيانات

وبين  البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومنها:

  1. خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية
  2. خدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار إتاحة الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار)
  3. تفعيل خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل
  4. طلب الحصول على تمويل شخصي نقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلس
  5. الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات
  6. خدمة تحديث البريد الإلكتروني
  7. الاشتراك في خدمة الأهلي فون كاش
  8. خدمة الاستعلام الائتماني I- Score
  9. خدمة إصدار دفتر شيكات.

خدمات شبكة المدفوعات اللحظية IPN

  1. تحويل الأموال
  2. التبرعات
  3. سداد الفواتير
  4. الموافقة على طلبات الدفع

خطوات تحديث البيانات في البنك الأهلي 

لتجنب إيقاف الخدمات، نصح البنك العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع لتحديث بياناتهم في أسرع وقت ممكن، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية التحديث، مع عدم مشاركة أي بيانات مصرفية عبر أي وسيلة إلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية حيث أن البنك لا يطلب ذلك أبدا.

