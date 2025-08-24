قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
إيلون ماسك يعلن إتاحة كود نموذج الذكاء الاصطناعي Grok 2.5 بشكل مفتوح المصدر
شاهد.. حزن وسام أبوعلي بعد الهزيمة في أول مباراة له مع كولومبوس الأمريكي
نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل معاناته بعد وفاة ابنه وكلمات والده المؤلمة
لو ناوي تسافر بعد الزواج بلغ خطيبتك الأول.. إعلامية تشرح المعادلة الصعبة|فيديو
رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد
هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة؟.. اعرف الموقف الشرعي
تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا
شيكابالا: خوان ألفينا لاعب قوي وأليو ديانج محبوب.. وبن رمضان «كوالتي ثقيل»
خبير تغذية يُحذّر من أمر خطير بشأن الصبار |فيديو
الفصل في الطعون على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ .. اليوم
تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا
تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا
عبد العزيز جمال

يستمر  البنك الأهلي المصري في إصدار رسائل وتنبيهات تحذيرية لعملائه بالتزامن مع تزايد وتيرة محاولات النصب الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر الهاتف، والتي تقوم بها جهات مجهولة تنتحل صفة موظفي البنك أو خدمة العملاء بغرض سرقة البيانات البنكية والمعلومات السرية.

تحذير رسمي من البنك الأهلي المصري

قال البنك في بيان نشره في وقت سابق عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "خلي بالك!.. خدمة العملاء مش هتكلمك تطلب منك بياناتك البنكية أو معلوماتك السرية أبداً.. متشاركش الـ OTP أو أرقام بطاقاتك البنكية مع أي حد".

اقرأ أيضًا:

ويهدف هذا التحذير إلى حماية عملاء البنك من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر تطورًا، حيث يتلقى بعض العملاء مكالمات هاتفية من أشخاص يدّعون أنهم من خدمة العملاء بالبنك، ويطلبون منهم الإفصاح عن بياناتهم البنكية مثل الرقم السري، أو رمز التحقق OTP، أو أرقام البطاقات.

تحذير هام من البنك الأهلي المصري 

تحديث البيانات الشخصية

كما أطلق البنك الأهلي المصري تنبيهًا هامًا لعملائه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بتحديث البيانات الشخصية لضمان استمرار الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع.

وأكد البنك أن عمليات تحديث البيانات تُعد من الإجراءات الأساسية التي تضمن أمان الحسابات والمعاملات المصرفية، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك الخطوة لتفادي أي توقف في الخدمات المقدمة.

وأشار البنك إلى ضرورة أن يبادر كل عميل بمراجعة بياناته المسجلة لدى البنك، والعمل على تحديثها فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية مثل عنوان الإقامة أو رقم الهاتف المحمول أو غيرها من البيانات الأساسية.

وظائف البنك الأهلي 2025 لحديثي التخرج (الشروط وكيفية التقديم) - صورة أرشيفية
تحذير هام من البنك الأهلي المصري 

ودعا البنك الأهلي المصري جميع عملائه إلى زيارة أقرب فرع أو استخدام القنوات الرقمية الرسمية للبنك لتحديث بياناتهم بأمان وسرعة، لضمان استمرار حصولهم على كافة الخدمات المصرفية دون أي عراقيل أو انقطاعات.

أهمية تحديث البيانات لدى البنك الأهلي المصري

وتابع البنك: يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا لتحديث بياناتكم وذلك لضمان مواصلة الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية، علمًا بأنه سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بياناتك لدى البنك، يرجى العلم أن البنك لا يطلب أي بيانات شخصية أو بنكية من خلال الاتصال التليفوني أو الرسائل النصية".

إيقاف بعض الخدمات عند عدم تحديث البيانات

وبين  البنك الأهلي المصري أنه في حال عدم تحديث البيانات خلال 3 أشهر من تاريخ وجوب التحديث، سيتم إيقاف عدد من الخدمات الذاتية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، ومنها:

  1. خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية
  2. خدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار (مع استمرار إتاحة الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار)
  3. تفعيل خدمة الأهلي نت/الأهلي موبايل
  4. طلب الحصول على تمويل شخصي نقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلس
  5. الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات
  6. خدمة تحديث البريد الإلكتروني
  7. الاشتراك في خدمة الأهلي فون كاش
  8. خدمة الاستعلام الائتماني I- Score
  9. خدمة إصدار دفتر شيكات.

خدمات شبكة المدفوعات اللحظية IPN

  1. تحويل الأموال
  2. التبرعات
  3. سداد الفواتير
  4. الموافقة على طلبات الدفع

تحذير من عمليات الاحتيال 

أكد البنك الأهلي المصري أنه لا يطلب أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرًا العملاء من مشاركة أي معلومات سرية مثل الأرقام التعريفية، كلمات المرور، أو البيانات المدونة خلف بطاقات الدفع مع أي جهة غير رسمية، وذلك حفاظًا على أمن المعاملات المالية.

خطوات تحديث البيانات في البنك الأهلي 

لتجنب إيقاف الخدمات، نصح البنك العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع لتحديث بياناتهم في أسرع وقت ممكن، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية التحديث، مع عدم مشاركة أي بيانات مصرفية عبر أي وسيلة إلكترونية أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية حيث أن البنك لا يطلب ذلك أبدا.

