البنك الأهلي يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: عمرو الجزار – محمود الجزار – هشام صلاح – أحمد متعب

خط الوسط: محمود عماد – محمد بن شرقي – محمد إبراهيم – مصطفى شلبي

خط الهجوم: أسامة فيصل – ياو أنور

دكة البدلاء: عبد العزيز البلعوطي، مصطفى دويدار، يعقوبو، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، محمد فتحي، أحمد أمين أوفا، أحمد النادري، يسري وحيد.

واعتمد الجهاز الفني للبنك الأهلي على دراسة مباريات كهرباء الإسماعيلية في الجولتين الماضيتين من الدوري، باعتباره من الفرق الصاعدة حديثًا، من أجل وضع الخطة الأنسب لمواجهة اليوم.

وكان كهرباء الإسماعيلية قد خسر في الجولة الأولى أمام الجونة بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع بتروجت بهدفين لمثلهما. وفي المقابل، اكتفى البنك الأهلي بحصد نقطة واحدة من أول جولتين، بعد التعادل مع غزل المحلة سلبيًا في الافتتاح، ثم الخسارة أمام حرس الحدود بهدف دون رد.

ويخوض البنك الأهلي سلسلة من المواجهات القوية خلال شهر أغسطس، إذ يلتقي مع كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثالثة، ثم يواجه الاتحاد السكندري يوم الأحد 24 أغسطس، قبل أن يختتم الشهر بلقاء مرتقب أمام طلائع الجيش يوم الجمعة 29 أغسطس.