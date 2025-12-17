قاضٍ لبناني يستجوب مالك السفينة المتورط في انفجار مرفأ بيروت

قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس إن القاضي اللبناني طارق بيطار توجه إلى بلغاريا يوم الأربعاء لاستجواب مالك سفينة مطلوب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الكارثي عام 2020.

يأتي الاستجواب الذي طال انتظاره بعد أن رفضت محكمة هذا الشهر طلب لبنان بتسليم إيجور جريتشوشكين، وهو رجل روسي قبرصي يبلغ من العمر 48 عامًا، والذي تم اعتقاله في سبتمبر في مطار صوفيا.

وتقول السلطات في لبنان إن الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020 نجم عن حريق في مستودع تم فيه تخزين أطنان من سماد نترات الأمونيوم بشكل عشوائي لسنوات، على الرغم من التحذيرات المتكررة لكبار المسؤولين.

حددت سلطات بيروت أن جريتشوشكين مالك سفينة روسوس، التي نقلت نترات الأمونيوم إلى الميناء.

كان الانفجار واحداً من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، حيث دمر أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين.

ذكر المسؤول القضائي اللبناني لوكالة فرانس برس : إن "بيطار توجه إلى صوفيا يوم الأربعاء" ومن المتوقع أن يستجوب جريتشوشكين في اليوم التالي.

وبحسب مدعي العموم البلغاريين، فإن السلطات القضائية اللبنانية تتهم جريتشوشكين بـ "إدخال متفجرات إلى لبنان - وهو عمل إرهابي أسفر عن مقتل عدد كبير من الناس".

قال المسؤول القضائي اللبناني إن السلطات تعتمد على شهادة جريتشوشكين والمعلومات التي لديه حول شحنة نترات الأمونيوم "والجهة التي أمرت بها وموّلتها"، لتحديد ما إذا كانت بيروت هي وجهة السفينة.

استأنف بيطار تحقيقه هذا العام مع تغير موازين القوى في لبنان في أعقاب حرب بين إسرائيل وحزب الله أضعفت الجماعة المسلحة التي كانت تقود حملة ضده.