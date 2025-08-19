شوبير: إصابة ياسين مرعي تبعده عن مباراة بيراميدز وصفوف المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن غياب ياسين مرعي، لاعب الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام غزل المحلة و بيراميدز، بالإضافة إلى استبعاده من حسابات المنتخب الوطني، بسبب الإصابة.

وقال شوبير إن مرعي تعرض لإصابة عبارة عن مزق في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الملاعب لمدة لا تقل عن شهر، مما يحرمه من التواجد في الاستحقاقات القادمة للنادي والمنتخب.

وأشار إلى أن المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، كان يُبدي إعجابًا كبيرًا بأداء اللاعب ويتابعه عن كثب، تمهيدًا لضمه إلى معسكر المنتخب، إلا أن الإصابة جاءت في توقيت غير مناسب