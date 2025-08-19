قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني
وزارة الثقافة تختار فيلم فلسطين 36 ممثلًا لبلاده في سباق الأوسكار 2026
أطلق أعيرة في الهواء.. الأمن يضبط مسجل خطر في حلوان
تعليق أحمد شوبير على سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك.. ماذا قال؟

علا محمد

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار وزارة الإسكان بسحب أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مُشددًا على ضرورة تعامل إدارة النادي بهدوء لحل الأزمة واستعادة الأرض، مؤكدًا أن الدولة تدعم الاستثمار وتسعى لإنجاح المشاريع.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: “الأزمة حدثت أمس، عندما أصدرت وزارة الإسكان قرارًا بسحب أرض الفرع الجديد للزمالك، والمهندس هشام نصر أكد أن النادي لم يُخطر رسميًا بأسباب السحب”.

وأضاف: “هذه الأرض مخصصة للنادي منذ عام 2002 أو 2003، وتعرضت لأكثر من إنذار بسحبها، حتى جاء المجلس الحالي الذي بدأ خطوات جدية للعمل في البناء. وتم التعاقد مع مجموعة من المستثمرين وبدأ العمل، وهناك ملاعب جاهزة تقريبًا، وكان من المفترض تسليمها خلال شهرين تقريبًا، لكن البناء لم يُستكمل”.

وتابع شوبير: "لكن عموما الزمالك اسم كبير، والنادي بالفعل أظهر خطابا إن ما زالت أمامه فترة حتى شهر 9 السنة القادمة 2026، وعندهم آمل إن يتم حل المشكلة، أنا رأيي إن يتم معالجة هذه المشكلة بهدوء دون عصبية، وإن الدولة في النهاية تريد الاستثمار، الدولة تريد النجاحات دائمًا لأن الرتم سريع، كل يوم تنام وتصحى تجد مبنى جديد أو طريق جديد أو مشروع جديد".

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

