تعليق أحمد شوبير على سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك.. ماذا قال؟

علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار وزارة الإسكان بسحب أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، مُشددًا على ضرورة تعامل إدارة النادي بهدوء لحل الأزمة واستعادة الأرض، مؤكدًا أن الدولة تدعم الاستثمار وتسعى لإنجاح المشاريع.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: “الأزمة حدثت أمس، عندما أصدرت وزارة الإسكان قرارًا بسحب أرض الفرع الجديد للزمالك، والمهندس هشام نصر أكد أن النادي لم يُخطر رسميًا بأسباب السحب”.

وأضاف: “هذه الأرض مخصصة للنادي منذ عام 2002 أو 2003، وتعرضت لأكثر من إنذار بسحبها، حتى جاء المجلس الحالي الذي بدأ خطوات جدية للعمل في البناء. وتم التعاقد مع مجموعة من المستثمرين وبدأ العمل، وهناك ملاعب جاهزة تقريبًا، وكان من المفترض تسليمها خلال شهرين تقريبًا، لكن البناء لم يُستكمل”.

وتابع شوبير: "لكن عموما الزمالك اسم كبير، والنادي بالفعل أظهر خطابا إن ما زالت أمامه فترة حتى شهر 9 السنة القادمة 2026، وعندهم آمل إن يتم حل المشكلة، أنا رأيي إن يتم معالجة هذه المشكلة بهدوء دون عصبية، وإن الدولة في النهاية تريد الاستثمار، الدولة تريد النجاحات دائمًا لأن الرتم سريع، كل يوم تنام وتصحى تجد مبنى جديد أو طريق جديد أو مشروع جديد".