مش من حقك.. تعليق شوبير على طلب بيراميدز استبعاد الحكم أمين عمر

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس منتخب مصر السابق، رسالة قوية لمسؤولي نادي بيراميدز، بعد طلبهم عدم إسناد أي مباراة للفريق في بطولة الدوري المصري للحكم أمين عمر.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "فيه اعتراض من بيراميدز ضد الحكم الدولي أمين عمر، على قراراته في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي".



وأوضح أحمد شوبير: "الحقيقة الحاجات دي بدأت تضايقني، الأهلي اشتكى من محمد معروف، لكن لم يقل محمد معروف لا يحكم لي أي مباريات من تاني، ومش من حقك تطالب بعدم إسناد أي مباراة لفريقك لأمين عمر، لإن ده مش قرار النادي، ولما بيراميدز يطلب كده يبقى غلطان، ده قرار لجنة الحكام، يا إما يبقى خلاص بقه وكل واحد يختار الحكم اللي يحكم له".

وختم شوبير: "واللي عمله يورتشيتش كان لازم يطرد عليه، والطرد كان سليما والعقوبات جات إيقافه وتغريمه سليمة".