قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن يعلن قرارا صادما في الزمالك يخص هذا اللاعب
رسمياً.. حظر الكلام في السياسة بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد
التليفونات والمجاملات .. منشور غير متوقع من خالد الغندور لسبب صادم
خريطة مسارات وتحويلات وتوقيتات تساعدك بعد إعلان إغلاق 26 يوليو 6 أيام
انسرق مني عمري.. المطربة السورية سارة فرح تعلن اعتزالها
بعد شكاوى سوء الأرضية.. ماذا قال شوبير عن كثافة المباريات على ستاد القاهرة
اعصار ايرين يتحول إلى المرحلة الأخطر ويهدد سواحل شرق الولايات المتحدة
سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية.. المتهم يواجه هذه العقوبة
أذكار الصباح كاملة.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن ترديدها
محمد صلاح يقتحم المربع الذهبي في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين
صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين
قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد شكاوى سوء الأرضية.. ماذا قال شوبير عن كثافة المباريات على ستاد القاهرة

استاد القاهرة
استاد القاهرة
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي حالة استاد القاهرة بعد القرار الأخير.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: ''يا مفتريين 6 مباريات في 10 أيام على أرض ملعب واحد''.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، في وقت سابق، أنه فوجئ بحالة ستاد القاهرة، واتصالات من مسؤولي ٥ أندية للشكوى من سوء أرضية الملعب.

وأضاف دياب، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور : "كما أن منتخب مصر لديه مباراة مهمة أمام إثيوبيا ٥ سبتمبر المقبل، وعلى الفور تواصلت مع وزير الرياضة، للتأكيد على سرعة غلق الاستاد وصيانة أرضيته حفاظا على سلامة اللاعبين".

وتابع رئيس رابطة الأندية: "حاليا جاري التنسيق مع وزير الرياضة حول الملاعب البديلة التي تستضيف مباريات الفرق التي كانت ستلعب على ستاد القاهرة، وبمجرد الانتهاء من الترتيبات سنعلن عنها في وسائل الإعلام".

وعن طلب الأهلي حكام أجانب لمباراة بيراميدز، قال أحمد دياب : "تلقينا خطابا رسميا من النادي الأهلي لطلب حكام أجانب وليس لدينا أزمة وأرسلناه إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام لتوفير طاقم تحكيم أجنبي وفي انتظار الرد".

استاد القاهرة الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

ترشيحاتنا

أرشيفيه

انطلاق الدورة الـ37 من أكبر معرض زراعي في الشرق الأوسط.. سبتمبر المقبل

أرشيفيه

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025

أرشيفيه

تاجر ذهب: صعود مرتقب في الأسعار.. والسبائك الخيار الأفضل للاستثمار | فيديو

بالصور

أعلى 3 شاحنات استهلاكا للوقود في العالم

شاحنات
شاحنات
شاحنات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد