شوبير يكشف عن موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي بالمباريات

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، سيشارك في المران الجماعي للفريق اليوم، استعدادًا للمباريات المقبلة.

وقال شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «إمام عاشور سيشارك في التدريبات الجماعية اليوم، والنية داخل النادي تتجه للإبقاء عليه في قائمة مباراة غزل المحلة، على أن يتواجد بشكل طبيعي أمام بيراميدز».

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، ثم لقاء بيراميدز في الجولة التالية.

وقد منح خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق، راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على فاركو 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل رباعية الأهلي في المباراة أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار

وأصدر المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانا رسميا، عبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، يوضح خلاله موعد عودة لاعب الفريق الأول إمام عاشور، للتدريبات الجماعية.

وقال الأهلي، في بيانه: «إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يشارك في التدريبات الجماعية يوم الاثنين، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، وخضوعه لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت البطولة»