دخول 1450 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ 27 يوليو الماضي
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025
أرسنال يفتتح البريميرليج بالفوز على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد"
محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات.. بعد قليل
قبل ما تنزل.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
قرار عاجل بمنع مندوبي المبيعات من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد
وزير السياحة: منافسة شرسة بين الساحل الشمالي والقاهرة في استقطاب الفعاليات
صفقة استثمارات كبرى.. الرياض ودمشق تفتحان صفحة اقتصادية جديدة بمليارات الريالات | تقرير
نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
18 عاما.. السن القانوني لاصطحاب الكلب طبقا للقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مهيب عبد الهادي يوجه رسالة لـ إمام عاشور: العودة اقتربت

باسنتي ناجي

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة خاصة لـ نجم الأهلي إمام عاشور.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "العودة اقتربت".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الإثنين، بعد نهاية الراحة التي حصل عليها الفريق خلال اليومين الماضيين، حيث استمر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق في إقامة تدريبات الفريق صباحا، حيث يقام المران في الساعة العاشرة صباحا بملعب مختار التتش استعدادا لمباراة غزل المحلة في الدوري.

منح خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق، راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على فاركو 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.وسجل رباعية الأهلي في المباراة أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار

وأصدر المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانا رسميا، عبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، يوضح خلاله موعد عودة لاعب الفريق الأول إمام عاشور، للتدريبات الجماعية.

وقال الأهلي، في بيانه: «إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يشارك في التدريبات الجماعية يوم الاثنين، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، وخضوعه لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت البطولة».

امام عاشور الاهلي الزمالك

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

دينا علاء بطلة سموحة

بطلة سموحة دينا علاء تنبأت بوفاتها بمنشور على فيس بوك

ساندي صلاح الضحية

بطلة واقعة أتوبيس وسط البلد: لمسني وهرب من الشباك.. وتلقيت تهديدات

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا

بوتين وترامب

لقاء ترامب وبوتين في ألاسكا.. محاولة لفتح قنوات التهدئة وسط ضغوط الحرب الأوكرانية

بنيامين نتنياهو

إسرائيل الكبرى.. تصريحات نتنياهو تثير الجدل بين حلم توسعي قديم وواقع يفرض سلامًا ثابتًا مع مصر

الإفتاء

فتاوى وأحكام | حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها.. هل من يترك الصلاة في المسجد آثم؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بدون أي تكاليف.. جيلي بان كيك حلويات الصيف

جيلي بان كيك
جيلي بان كيك
جيلي بان كيك

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

