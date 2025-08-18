مهيب عبد الهادي يوجه رسالة لـ إمام عاشور: العودة اقتربت

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة خاصة لـ نجم الأهلي إمام عاشور.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "العودة اقتربت".

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الإثنين، بعد نهاية الراحة التي حصل عليها الفريق خلال اليومين الماضيين، حيث استمر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق في إقامة تدريبات الفريق صباحا، حيث يقام المران في الساعة العاشرة صباحا بملعب مختار التتش استعدادا لمباراة غزل المحلة في الدوري.

منح خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق، راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على فاركو 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.وسجل رباعية الأهلي في المباراة أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار

وأصدر المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانا رسميا، عبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، يوضح خلاله موعد عودة لاعب الفريق الأول إمام عاشور، للتدريبات الجماعية.

وقال الأهلي، في بيانه: «إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يشارك في التدريبات الجماعية يوم الاثنين، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، وخضوعه لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت البطولة».