الأهلي يغيب عن الجولة الثالثة.. تحديد موعد عودة إمام عاشور

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الإثنين، بعد نهاية الراحة التي حصل عليها الفريق خلال اليومين الماضيين، حيث استمر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق في إقامة تدريبات الفريق صباحا، حيث يقام المران في الساعة العاشرة صباحا بملعب مختار التتش استعدادا لمباراة غزل المحلة في الدوري.

راحة اجبارية للاعبي الاهلي بعد رباعية فاركو

منح خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق، راحة لمدة 48 ساعة عقب الفوز على فاركو بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة.

وفاز الأهلي على فاركو 4-1 في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وسجل رباعية الأهلي في المباراة أحمد سيد "زيزو" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف ونيتس جراديشار



إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية

أصدر المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانا رسميا، عبر حسابات النادي على منصات التواصل الإجتماعي، يوضح خلاله موعد عودة لاعب الفريق الأول إمام عاشور، للتدريبات الجماعية.

وقال الأهلي، في بيانه: «إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يشارك في التدريبات الجماعية يوم الاثنين، بعد اكتمال شفائه من الإصابة بكسر في عظمة الترقوة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية، وخضوعه لعملية جراحية في أحد مستشفيات مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية التي استضافت البطولة».

الأهلي يغيب عن الظهور في مباريات الجولة الثالثة

يغيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن الظهور في الجولة الثالثة من الدوري المصري، بعد حصوله على راحة من مباريات تلك الجولة.



يرجع سبب الراحة، الى أن مسابقة الدوري تقام بمشاركة 21 فريقا، وتشهد كل جولة إقامة 10 مباريات، وفريق يحصل على راحة.



موعد مباراة غزل المحلة ضد الأهلي

تقام مباراة غزل المحلة والأهلي يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، على استاد غزل المحلة، وتنطلق في تمام السادسة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1، يسبقها ستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل الرياضي في مصر.