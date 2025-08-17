مفاجأة في سعر التذكرة.. موعد الافتتاح وأبرز تجديدات حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

تترقب أنظار المواطنين، افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة من جديد في سبتمبر 2025، بعد أعمال تطوير شاملة بدأت منذ عام 2023، حيث ستظهر الحديقة في ثوبها الجديد بمرافق وخدمات حديثة، مع دراسة لتعديل سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة ليتناسب مع حجم التطوير.

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، عن موعد الافتتاح الرسمي لحديقة الحيوان، والمقرر أن يكون خلال سبتمبر المقبل، أي بعد أقل من شهر، مؤكدًا أن النسخة المطورة ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخ الحديقة العريق.

وتشمل خطة التطوير ربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان، عبر نفق حديث، لتقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين الحياة البرية والطبيعة.

سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

رغم عدم الإعلان عن السعر النهائي لتذكرة حديقة الحيوان، حتى الآن، لكن الجهات المعنية تدرس تعديل سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بما يتوافق مع حجم التجديدات.

وأكد وزير الزراعة، أن ما تردد عن وصول التذكرة إلى 400 جنيه غير صحيح، مشددًا على أن السعر سيكون مناسبًا لجميع فئات المجتمع.

من جانبه، أوضح أليان هيوسكو، مدير الحديقتين، أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، لضمان إتاحة الزيارة لكل الطبقات دون استثناء.

أبرز أعمال تطوير حديقة الحيوان 2025

ـ إعادة تصميم بيوت الحيوانات وتطوير الممرات، مع الحفاظ على الطابع الأثري للمعالم التاريخية مثل كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي.

ـ استحداث أنشطة تفاعلية مثل إطعام الحيوانات، عروض حية لأسود البحر والطيور والفيلة، وتجربة مشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

ـ زيادة فصائل الحيوانات من 71 إلى 186 فصيلًا، مع عرضها في بيئات مفتوحة بدلًا من الأقفاص.

ـ إنشاء خيمة للطيور للتفاعل المباشر مع الزوار.

ـ إطلاق فندق “Giza Zoo Safari Glamping” لتجربة إقامة فريدة وسط الطبيعة.

ـ إقامة سوق “Zoo Antique Bazaar” لعرض التحف والتذكارات اليدوية.