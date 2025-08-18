أمير هشام: مشاورات في الأهلي بشأن موقف إمام عاشور

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي سوف ينتظم في التدريبات الجماعية غدًا الاثنين، وهناك تفكير في إمكانية مشاركته لعدة دقائق خلال اللقاء القادم أمام غزل المحلة، ولكن هناك رأي آخر بتأجيل الدفع به إلى مباراة بيراميدز.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: هناك رأي آخر بتأجيل مشاركة إمام عاشور لمواجهة بيراميدز، في الجولة الخامسة. في ظل صعوبة اللعب على أرضية ملعب غزل المحلة.

وأضاف: سوف يكون هناك مشاورات للاستقرار على موقف امام عاشور، ولكن بكل تأكيد سيكون اللاعب في قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز يوم 30 أغسطس.