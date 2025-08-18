عماد النحاس يوضح موقف الشناوي من اللعب.. ويكشف تطورات إصابة إمام عاشور

تحدث عماد النحاس، المدرب العام للنادي الأهلي، عن الجدل المثار مؤخرًا بشأن جلوس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء، في ظل اعتماد الجهاز الفني على مصطفى شوبير كحارس أساسي.

وأكد النحاس أن الشناوي يُعد واحدًا من القادة التاريخيين للنادي الأهلي ومنتخب مصر، مشددًا على أن العلاقة بينه وبين شوبير يسودها الاحترام الكامل، وأن ما يتردد عن وجود أزمات بينهما عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف: «الأهلي محظوظ بامتلاكه أفضل حارسي مرمى في مصر، محمد الشناوي ومصطفى شوبير».

وعن آخر المستجدات الخاصة بعودة إمام عاشور؛ أوضح النحاس أن اللاعب بدأ المشاركة في جزء من تدريبات الكرة خلال مران اليوم.

وأشار إلى أن لديه رغبة قوية في العودة سريعًا للمشاركة مع الفريق، وقال: «اطمأننا على حالته الطبية، والمرحلة الحالية تتركز على تجهيزه بدنيًا وتأهيليًا، والبداية كانت مبشرة لعودته قريبًا»..