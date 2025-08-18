قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا
موافقة حماس على المبادرة المصرية القطرية| بين فرصة لسلام مستدام ومخاوف من جولة أعنف.. خبير يعلق
أفضل المقاصد السياحية العالمية.. الملياردير خلف الحبتور يتغزل في الساحل الشمالي
ريبيرو يوافق على رحيل اليو ديانج ويطالب إدارة الأهلي بتدعيم الهجوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف سبب عدم مشاركة ياسين مرعي وتريزيجيه في مران الأهلي

ياسين مرعي
ياسين مرعي
منار نور

كشف الإعلامي احمد حسن عن سبب عدم  مشاركة تريزيجية وأشرف داري ومرعي في في مران الاهلي اليوم

وكتب احمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص.. لم يشارك الثلاثي ياسين مرعي وتريزيجيه وأشرف داري في مران الأهلي اليوم بسبب آلام عضلية ".


أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسين مرعي سيخضع لأشعة غدًا؛ بعد مغادرته مران اليوم متأثرًا بإصابة.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن محمود تريزيجيه وأشرف داري أكملا المران بشكل طبيعي، بعد شعورهما بثقل في العضلة الخلفية، مؤكدًا جاهزيتهما لخوض المباريات المقبلة.

وعاد الفريق الأحمر إلى التدريبات اليوم؛ استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها في السادسة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وكان الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب الفوز الكبير على فاركو (4-1) في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة باستاد القاهرة.

وعقد ريبيرو اجتماعًا مع جهازه المعاون، حيث يسعى لخوض مواجهة ودية في الفترة المقبلة، نظرًا لعدم خوض الفريق مباراة في الجولة الثالثة طبقًا لنظام المسابقة.

الاهلي ياسين مرعي تريزيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

والد حمزة الوزان

حمزة مات.. نوع نودلز شهير أصاب الصغير بتسمم وأودى بحياته في ساعتين

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

تغيير مواعيد العمل

الشغل من 5 الفجر لـ12 ظهراً.. مقترح لتغيير مواعيد العمل في مصر

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

بالصور

بعد 31 عامًا.. سيارة جاجوار الأسطورية تخرج من مخبئها

جاجوار
جاجوار
جاجوار

نشرة المرأة والمنوعات: من الكُتّاب إلى التابلت كيف اختلفت العودة إلى المدارس بين الماضي والحاضر؟.. كيف توفي حمزة الوزان.. طريق للوقاية من أضرار التكيف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات
العودة للمدارس بأقل تكلفة.. طرق عملية لتقليل المصاريف دون التأثير على جودة الأدوات

السم الأبيض القاتل.. ماذا يحدث لجسمك عند ترك السكر؟

اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض
اضرار السكر الابيض

فيديو

دينا علاء

ضحت بنفسها عشان عيالها .. دينا علاء بطلة سموحة جوزها خلص عليها وحاول ينهي حياته

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد