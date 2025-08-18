مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل إصابة ياسين مرعي



كشف الإعلامي مهيب عبّد الهادي عن إصابة ياسين مرعي لاعب الاهلي .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" ٠ التشخيص المبدئي للاعب ياسين مرعي هو شد في العضلة الخلفية، وستحدد الأشعة فترة الغياب



كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن مشاركة ياسين مرعي وأحمد رضا في تدريبات النادي الأهلي بعد التخلص من الإصابة.

وكتب فتح الله زيدان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "ياسين مرعي وأحمد رضا يشاركان في مران الأهلي بشكل طبيعي بعد التخلص من آلام السمانة".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لخوض مباراة فاركو، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.