مهيب عبدالهادي يطرح تساؤلاً بشأن جراديشار مهاجم الأهلي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الأهلي بشأن المهاجم جراديشار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وشارك مهيب عبد الهادي صورة لجراديشار وعلق : "هل قادر علي قيادة هجوم الأهلي الموسم القادم ؟".



وكان قد طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا لجماهير الأهلي بشأن أزمة نجم الفريق وسام أبو علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: مع أم ضد رحيل وسام أبو علي؟.



وكان قد كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، في تصريحات حاسمة، أن رحلة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي قد وصلت إلى نهايتها، مؤكدًا أن مسألة انتقاله أصبحت مجرد "مسألة وقت" تنتظر فقط وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

علاقة وسام أبو علي بالنادي الأهلي

وأكد مهيب عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن علاقة وسام أبو علي بالنادي الأهلي "انتهت فعليًا"، وأن ما يحدث حاليًا تطبيق لـ "سياسة النفس الطويل" بين إدارة النادي الأهلي واللاعب ونادي كولومبوس كرو الأمريكي الذي يسعى لضمه.