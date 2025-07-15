مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا هاما للجماهير بشأن صفقة حمدي فتحي

طرح الاعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا للجماهير بشأن صفقة انتقال حمدي فتحي الي بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي:رأيك في صفقة حمدي فتحي إلي ببراميدز في حال اتمامها .





قد فجر مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن مفاجآه كبرى بشأن ضم حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي السابق والوكرة القطري الحالى فى الميركاتو الصيفي الحالى.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن حمدي فتحي رحب بالإنتقال لنادي بيراميدز فى الفترة الحالية.

وشدد المصدر على ،أن حمدي فتحي وضع شرطين أن يحصل على 2 مليون دولار فى الموسم ويوقع 5 مواسم.

بيراميدز يطلب ضم محمد صبحي والزمالك يتحرك

تلقى محمد صبحي، حارس مرمى فريق الزمالك، عرضًا رسميًا من نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن صبحي يرحب بالعرض المقدم من بيراميدز، خاصة بعد تعاقد الزمالك مؤخرًا مع الحارس مهدي سليمان قادمًا من الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.