إصابات جديدة في الأهلي.. مرعي يخضع لأشعة غدًا

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ياسين مرعي سيخضع لأشعة غدًا؛ بعد مغادرته مران اليوم متأثرًا بإصابة.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن محمود تريزيجيه وأشرف داري أكملا المران بشكل طبيعي، بعد شعورهما بثقل في العضلة الخلفية، مؤكدًا جاهزيتهما لخوض المباريات المقبلة.

وعاد الفريق الأحمر إلى التدريبات اليوم؛ استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها في السادسة من مساء الإثنين المقبل، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وكان الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب الفوز الكبير على فاركو (4-1) في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة باستاد القاهرة.

وعقد ريبيرو اجتماعًا مع جهازه المعاون، حيث يسعى لخوض مواجهة ودية في الفترة المقبلة، نظرًا لعدم خوض الفريق مباراة في الجولة الثالثة طبقًا لنظام المسابقة.

وخاض الفريق الأحمر مرانه على فترتين اليوم، لرفع الحمل البدني للاعبين.