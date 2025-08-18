بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر

دخل نادي بيراميدز في أزمة جديدة مع لجنة الحكام؛ بعدما أعلن تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم أمين عمر، الذي أدار مواجهة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأوضح النادي، في بيان، أن قرارات الحكم خلال اللقاء، حملت ما اعتبره ظلماً واضحاً للفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين تعرضوا لمعاملة غير منصفة أثرت على سير المباراة.

وأشار بيراميدز إلى أن المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش تعرض للطرد المباشر دون مبررات مقنعة، بينما لم يتخذ الحكم أي إجراء ضد مدرب الإسماعيلي الذي دخل أرض الملعب أكثر من مرة، إلى جانب التغاضي عن اعتراضات متكررة من الجهاز الفني للفريق المنافس.

وشدد البيان على أن بعض لاعبي الإسماعيلي ارتكبوا مخالفات تستوجب الطرد أو الإنذار الثاني، مثل الضرب دون كرة، ولمسات اليد المتعمدة، إلا أن الحكم لم يتدخل، في الوقت الذي لم يتردد فيه في إشهار البطاقة الحمراء للاعب بيراميدز بلاتي توريه.

ولفت بيراميدز إلى أن لاعبي الإسماعيلي تعمدوا إهدار الوقت خلال مجريات اللقاء، دون أي قرارات رادعة من جانب الحكم، وهو ما أثار استياء الفريق السماوي.

واختتم النادي بيانه، بالتأكيد على رفضه إسناد أي مباراة مستقبلية إلى الحكم أمين عمر، مشيراً إلى أن هناك سوابق تحكيمية اعتبرها "سلبية" ضده في أكثر من مواجهة.