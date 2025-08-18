قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين
بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟
أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة الأهلي وغزل المحلة

مران الاهلي
مران الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي تدرب اليوم على فترتين، صباحًا ومساءًا، والفترة الصباحية كانت فيها فقرات فنية، والمران المسائي كان في الجيم وتدريبات بدنية.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: إمام عاشور شارك في جزء من مران الأهلي، وهناك تريث تام بشأن مشاركة اللاعب في المران كاملًا، خصوصًا أنه عائد للتو بعد إصابة طويلة منذ كأس العالم للاندية. وهو يتم تجهيزه لمواجهة غزل المحلة، لكن قد يشارك في بعض الدقائق خلال اللقاء، ولكن الموقف لم يحسم بعد.

وأضاف: سوف يتم تجهيز إمام عاشور بشكل كامل لخوض لقاء بيراميدز يوم 30 اغسطس.

وواصل: ياسين مرعي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، وفرص لحاقه بلقاء غزل المحلة صعبة نوعًا ما، وخضع اللاعب لأشعة سوف تُحدد موقفه النهائي من المباراة.. واللاعب يقدم مستوى جيد منذ انطلاقة الدوري المصري.

وزاد: أحمد رمضان بيكهام موجود في المران الجماعي، وجاهز للمشاركة في المباريات أيضًا، وكذلك موجود أشرف داري ومصطفى العش.

النادي الأهلي االهلي مران الاهلي بطولة الدوري غزل اللمحلة

