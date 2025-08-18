شوبير يكشف حقيقة عودة عبد المنعم إلى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا حول إمكانية عودة الدولي محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على محطة "أون سبورت إف. إم"، أن اللاعب ما زال يعاني من الإصابة ولم يتعافَ منها حتى الآن.

وأشار شوبير في حديثه إلى أنه لم يسمع عن وجود أي مفاوضات بين الأهلي وعبد المنعم بشأن عودته في الوقت الحالي.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة يوم الإثنين الأسبوع المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل.