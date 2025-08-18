قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: برامج تدريبية لعناصر فلسطينية لتأهيلها على تولي مهمة الأمن فى القطاع
رئيس وزراء فلسطين يوجه رسالة هامة للجميع بعد شائعات الإخوان
وزير الخارجية: أوهام إسرائيل الكبرى عبث.. ونتمسك بالسلام العادل والشامل
وزير الخارجية: نعمل مع قطر وأمريكا في جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة
وزير المالية: الرهان على القطاع الخاص كان في محله وانعكس بقوة فى نتائج الأداء
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
نقص الكفاءات ومحدودية الوعي.. برلماني يكشف تحديات تطبيق الذكاء الاصطناعي
أولادنا في خطر.. قصة مدرسة آيلة للسقوط في المنيا وأهالي عزبة الصباح يستغيثون
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رياضة

شوبير يكشف حقيقة عودة عبد المنعم إلى الأهلي

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم
إسراء أشرف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا حول إمكانية عودة الدولي محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على محطة "أون سبورت إف. إم"، أن اللاعب ما زال يعاني من الإصابة ولم يتعافَ منها حتى الآن.

 وأشار شوبير في حديثه إلى أنه لم يسمع عن وجود أي مفاوضات بين الأهلي وعبد المنعم بشأن عودته في الوقت الحالي.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة يوم الإثنين الأسبوع المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل.

