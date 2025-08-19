شوبير يوجه رسالة قوية لأحمد فتوح: الناس جابت آخرها ..أنت مستفدتش من أي درس

وجه أحمد شوبير، حارس منتخب مصر السابق، رسالة قوية إلى أحمد فتوح بعد انتظامه في تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمس.

وقال أحمد شوبير: "إمبارح أحمد فتوح انتظم في تدريبات فريق الزمالك، وأتمنى من الله أن تكون هذه آخر غلطة ليك، لإن الناس جابت آخرها معاك، أنا هكون قاسي عليك شوية آه عارف الغلطة الفنية لما تجيب جون في نفسك أو تغلط في أوفر أو تقلش، كل دي أخطاء عادي معندناش مشكلة فيها، لكن الأخطاء السلوكية غير مقبولة، مينفعش".



وأضاف أحمد شوبير: "ولازم يا فتوح تستفيد من الدرس، ولكنك حتى الآن لم تستفد من أي درس حصل معاك، ولا درس واحد، وبتاخد الأمور ببساطة".

وأوضح شوبير: "أنت يا ابني اتعرضت لمحنة صعبة جدا وتسببت في وفاة أحد رجال الداخلية، آه دفعت الدية والناس قبلوا وحافظوا على مستقبلك، لكن أنت كمان إقبل بقه وأنت من جواك إتصالح مع نفسك".

وختم شوبير: "وبقول لك كده عشان 3 حاجات، أولا ماعدش فيه وقت، ثانيا الناس مش هتسامحك تاني، ثالثا مهما كانت مهاراتك وإمكانياتك محدش هيجيبك تاني أي نادي هيقول لك أجيب واحد دائما عنده شغب ليه".