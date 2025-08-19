قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضرائب على البلوجرز وصناع المحتوى.. القانون يحدد عقوبات المتهربين
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
شوبير يوجه رسالة قوية لأحمد فتوح: الناس جابت آخرها ..أنت مستفدتش من أي درس

فتوح
فتوح
علا محمد

وجه أحمد شوبير، حارس منتخب مصر السابق، رسالة قوية إلى أحمد فتوح بعد انتظامه في تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمس.

وقال أحمد شوبير: "إمبارح أحمد فتوح انتظم في تدريبات فريق الزمالك، وأتمنى من الله أن تكون هذه آخر غلطة ليك، لإن الناس جابت آخرها معاك، أنا هكون قاسي عليك شوية آه عارف الغلطة الفنية لما تجيب جون في نفسك أو تغلط في أوفر أو تقلش، كل دي أخطاء عادي معندناش مشكلة فيها، لكن الأخطاء السلوكية غير مقبولة، مينفعش".


وأضاف أحمد شوبير: "ولازم يا فتوح تستفيد من الدرس، ولكنك حتى الآن لم تستفد من أي درس حصل معاك، ولا درس واحد، وبتاخد الأمور ببساطة".

وأوضح شوبير: "أنت يا ابني اتعرضت لمحنة صعبة جدا وتسببت في وفاة أحد رجال الداخلية، آه دفعت الدية والناس قبلوا وحافظوا على مستقبلك، لكن أنت كمان إقبل بقه وأنت من جواك إتصالح مع نفسك".

وختم شوبير: "وبقول لك كده عشان 3 حاجات، أولا ماعدش فيه وقت، ثانيا الناس مش هتسامحك تاني، ثالثا مهما كانت مهاراتك وإمكانياتك محدش هيجيبك تاني أي نادي هيقول لك أجيب واحد دائما عنده شغب ليه".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

