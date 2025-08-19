إلزام صناع المحتوى بفتح ملف ضريبي وتقديم إقرار سنوي.. تفاصيل

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن جميع الأفراد الذين يزاولون أنشطة تدر دخلاً، سواء تجارية أو صناعية أو مهنية أو مرتبطة بالثروة العقارية، وكذلك الأنشطة عبر الإنترنت مثل صناع المحتوى والـ"تيك توكرز" والمدونين.

وشدد محروس على أن التيك توكرز وصانعي المحتوى ملزمون قانونًا بفتح ملف ضريبي وتقديم إقرار وسداد المستحقات المقررة.

وأوضح رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصلحة الضرائب كانت حريصة على مواكبة المستجدات، خاصة مع تزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية بعد جائحة "كورونا".

وقال إنه تم إنشاء وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى إمكانية فتح الملف الضريبي باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة لوجود مقر لمزاولة النشاط.