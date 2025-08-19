عبدالناصر محمد: انتظروا فتوح.. ولا تتسرعوا في الحكم على شيكو بانزا

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات أدلي بها عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عبد الناصر محمد: "انتظروا فتوح في ثوبه الجديد.. ولا تتسرعوا في الحكم على شيكو بانزا".

من جانبه قال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: «هناك أكثر من رأي داخل الزمالك بشأن شيكو بانزا.. علمت أن عبد الناصر محمد وجون إدوارد اتخذا قرارًا باستبعاده بعد تصرفه في مباراة سيراميكا كليوباترا».

وأضاف: «الثنائي يرغب في الحفاظ على استقرار أوضة اللبس داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة».

وأوضح شوبير أن هناك أيضًا أنباء عن معاناة اللاعب من إصابة، وهو ما تسبب في غيابه عن المشاركة.