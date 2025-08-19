النحاس: الأهلي المرشح الأول للبطولات هذا الموسم بمنافسة مع بيراميدز والزمالك

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات عماد النحاس بشأن الأهلي.

وقال عماد النحاس : “أتوقع أن الأهلي سيكون المرشح الأول للبطولات هذا الموسم بمنافسة مع بيراميدز والزمالك”.

وكان قد كشف إبراهيم المنيسي، رئيس تحرير مجلة الأهلي، عن وجود أزمة مفاجئة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال إبراهيم المنيسي، في فيديو عبر منصة «يوتيوب»: "ظهرت أزمة مفاجئة ومشكلة حقيقة في الأهلي في الساعات الماضية، وذلك في خط الدفاع، بدأت بإيقاف محمد هاني مباراة واحدة، بسبب طرده في مباراة فاركو، ليتأكد غيابه عن مباراة غزل المحلة".

وأضاف: "هذه المباراة تأكد غياب اتنين من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع، حيث اشتكى ياسين مرعي، من الإصابة في العضلة الخلفية، وسيجري اللاعب أشعة في الساعات المقبلىة، لتحديد مدة غيابه".

وتابع: "هناك أيضًا ياسر إبراهيم، يستمر غيابه نظرًا لإصابته في العضلة الضامة والمغربي أشرف داري، كان اشتكى من بعض الآلام العضلية بعد مباراة فاركو، ولكنه شارك في جزء من المران بالأمس".

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا لجماهير الأهلي بشأن اللاعب زيزو وإمام عاشور لاعبي الأحمر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "توفيق محمد لاعب بتروجيت هو باك لفت الأهلي القادم واللاعب مخلص كل حاجة والإعلان في يناير".

موقف بتروجت من بيع اللاعب

أوضح المصدر أن إدارة بتروجت لا تمانع رحيل توفيق محمد إلى أي نادٍ، بما في ذلك الأهلي، بشرط توافر عرض مالي مناسب يتوافق مع تقدير النادي لقيمة اللاعب الفنية والمادية.