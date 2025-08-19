الغندور يثير الجدل بطرح سؤال لجماهير الأهلي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا لجماهير الأهلي بشأن اللاعب زيزو وإمام عاشور، لاعبي الأحمر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الغندور: "يا ترى مين الأهم في فريق الأهلي.. إمام عاشور ولا زيزو؟".

وقد كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اقتراب الأهلي من ضم توفيق محمد، لاعب فريق بتروجت، خلال الفترة القادمة.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: "توفيق محمد لاعب بتروجت هو باك لفت الأهلي القادم واللاعب مخلص كل حاجة والإعلان في يناير".

موقف بتروجت من بيع اللاعب

أوضح المصدر أن إدارة بتروجت لا تمانع رحيل توفيق محمد إلى أي نادٍ، بما في ذلك الأهلي، بشرط توافر عرض مالي مناسب يتوافق مع تقدير النادي لقيمة اللاعب الفنية والمادية.