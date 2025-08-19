قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو هتخرج.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
كيف يزيد الرزق وتملأ السعادة حياتك؟.. بعبادة واحدة يغفل عنها كثيرون
جامعة حلوان تشارك في مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
رياضة

الدردير: ما يتردد عن وقوف الدولة ضد الزمالك غير صحيح بالمرة

باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير على قرار سحب أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر.

وكتب الدردير عبر “فيسبوك”: "قرار سحب أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر قرار حزين لجماهير النادي، الإسكان تسحب بدون أي إخطارات، ومجلس الإدارة يطالب بلقاء مع فخامة الرئيس لشرح الموقف، ما يتردد عن وقوف الدولة ضد الزمالك غير صحيح بالمرة، وسحب الأرض مسألة تخضع للاشتراطات الخاصة بوزارة الإسكان".

وكشف هشام نصر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، بعد قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض المخصصة للمشروع، مؤكداً أن الخطوة جاءت بشكل مفاجئ ومن دون إخطار رسمي يوضح الأسباب.

وأوضح نصر، في تصريحات تلفزيونية، أن الزمالك سبق وأن أبرم تعاقدات لإنشاء 24 ملعبًا ضمن المشروع، لافتًا إلى أن القائمين على التنفيذ فوجئوا بمطالبة الوزارة لهم بمغادرة الموقع رغم امتلاك النادي لتراخيص سابقة تسمح باستكمال الأعمال. 

وأضاف أن النادي تلقى خطابًا رسميًا بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، ما جعله يتحرك في الإطار القانوني، إلا أن قرار السحب أوقف العمل فجأة.

وشدد عضو المجلس على أن الزمالك متمسك بحقوقه، وأن الأرض تمثل قيمة كبيرة للنادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن المجلس سيتحرك بكافة الطرق القانونية والرسمية من أجل استعادة الموقف.

كما أوضح أن التواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لم يتم حتى الآن بسبب تواجده خارج البلاد، لكنه أكد أن الإدارة لن تتراجع عن خطواتها للحفاظ على حقوق الزمالك في المشروع.

