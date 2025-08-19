قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو هتخرج.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
كيف يزيد الرزق وتملأ السعادة حياتك؟.. بعبادة واحدة يغفل عنها كثيرون
جامعة حلوان تشارك في مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عقوبات لجنة المسابقات بعد الجولة الثانية من الدوري الممتاز.. تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق عن عقوبات لجنة المسابقات بعد الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر “فيسبوك”: "عقوبات لجنة المسابقات بعد الجولة الثانية من الدوري الممتاز:

مباراة بيراميدز والإسماعيلي:

إيقاف إبراهيم بلاتي توريه، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف كورنسيلاف يورتيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

منع أحمد علي حسن من مرافقة الفريق لمدة ثلاث مباريات وتوقيع عقوبة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم.

توقيع غرامة مالية على محمود مرعي، لاعب فريق بيراميدز، قبمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب ارتدائه قميصا يحمل رقما غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة.

إيقاف محمد إيهاب رشيد، لاعب فريق الإسماعيلي، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توقيع غرامة مالية على فريق الإسماعيلي قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة الأهلي وفاركو: إيقاف محمد هاني جمال الدمرداش، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه، وذلك للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة حرس الحدود والبنك الأهلي:

إيقاف محمد جابر خليفة رياض محمد، لاعب فريق حرس الحدود، مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك للطرد بسبب لعبة خطر.

توقيع غرامة مالية على فريق حرس الحدود قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2025-2026 لخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

الجوله الثانيه الاهلي الزمالك

