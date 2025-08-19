قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو هتخرج.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم
كيف يزيد الرزق وتملأ السعادة حياتك؟.. بعبادة واحدة يغفل عنها كثيرون
جامعة حلوان تشارك في مهرجان «طرب» الأول للموسيقى والغناء
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
لابد أن يعرف الجميع.. تعليق مفاجئ من الغندور على وقف أعمال بناء فرع الزمالك بأكتوبر

علا محمد

علق الإعلامي خالد الغندور على وقف أعمال البناء داخل فرع نادي الزمالك الجديد في مدينة 6 أكتوبر. 
 
وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"لابد أن يعرف الجميع من هم وراء  محاولة سحب الارض من الزمالك و ما هو الخطأ المرتكب من مجلس الإدارة في هذا الملف و من هو الشخص الذي تقدم ببلاغ لوقف أعمال البناء داخل فرع اكتوبر".

وكان قد كشف هشام نصر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكداً أن المجلس تفاجأ بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب.

وأوضح نصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الزمالك متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعباً، مشيراً إلى أن مسؤولي وزارة الإسكان طالبوا القائمين على الأعمال بالخروج من الموقع بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك النادي التراخيص القديمة التي تتيح له استكمال المشروع.

وأضاف: “لدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، وهو ما جعلنا نعمل في الموقع بشكل قانوني، لكننا فوجئنا بقرار السحب وإيقاف العمل”.

