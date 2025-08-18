قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

كشف هشام نصر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل أزمة فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكداً أن المجلس تفاجأ بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب.

وأوضح نصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الزمالك متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعباً، مشيراً إلى أن مسؤولي وزارة الإسكان طالبوا القائمين على الأعمال بالخروج من الموقع بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك النادي التراخيص القديمة التي تتيح له استكمال المشروع.

وأضاف: “لدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، وهو ما جعلنا نعمل في الموقع بشكل قانوني، لكننا فوجئنا بقرار السحب وإيقاف العمل اليوم”.

وتابع أن النادي كان يسعى لاستغلال المهلة القانونية من أجل استكمال فرع أكتوبر، مؤكداً تمسك مجلس الإدارة بحل الأزمة وعدم التنازل عن حق الزمالك في الأرض، خاصة أنها تمثل إضافة كبيرة للقلعة البيضاء.

كما أشار نصر إلى صعوبة التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث الموقف، لكونه متواجداً خارج مصر حالياً، مؤكداً أن المجلس سيواصل تحركاته القانونية والرسمية لحماية حقوق النادي .

