محمد السيد ينتظم في تدريبات الزمالك بعد العودة من منتخب الشباب

انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم "الاثنين"، في تدريب الفريق الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بعد عودة اللاعب من صفوف منتخب الشباب عقب خوض وديتي المغرب، وشارك محمد السيد في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية استعدادًا للمباراة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.