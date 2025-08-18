الزمالك يواصل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاضت هذه المجموعة تدريبات فنية وخططية استعداداً للمباراة المقبلة قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.