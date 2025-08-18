فيريرا يعقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الزمالك قبل مواجهة مودرن سبورت

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة على اللاعبين بـ"الفيديو"، قبل انطلاق مران اليوم الإثنين، على ستاد الكلية الحربية؛ استعدادًا لمباراة مودرن سبورت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني عن العديد من الأمور الفنية قبل المباراة المقبلة، وشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء السابق أمام المقاولون العرب.

وطالب يانيك فيريرا، اللاعبين، بضرورة التركيز في الفترة الحالية، والعمل بجدية؛ من أجل استعادة الانتصارات بداية من المباراة المقبلة.

وفي ختام الجلسة، منح المدير الفني تعليمات خاصة للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، استعدادًا للقاء مودرن سبورت.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.