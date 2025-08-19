الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن اقتراب الأهلي من ضم توفيق محمد لاعب فريق بتروجيت، خلال الفترة القادمة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "توفيق محمد لاعب بتروجيت هو باك لفت الأهلي القادم واللاعب مخلص كل حاجة والإعلان في يناير".

موقف بتروجت من بيع اللاعب

أوضح المصدر أن إدارة بتروجت لا تمانع رحيل توفيق محمد إلى أي نادٍ، بما في ذلك الأهلي، بشرط توافر عرض مالي مناسب يتوافق مع تقدير النادي لقيمة اللاعب الفنية والمادية.

وأضاف أن النادي يحرص على الحفاظ على حقوقه المادية في أي صفقة انتقال، خاصة أن توفيق محمد يعد أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، ويمثل إضافة قوية في مركزه.



شرط الانتقالات الشتوية



وأشار المصدر إلى أن باب المفاوضات مفتوح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عرض رسمي من الأهلي أو أي نادٍ آخر، على أن تتم دراسة العرض بعناية من قبل لجنة الكرة ومجلس الإدارة.