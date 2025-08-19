خالد الغندور: حامد حمدان يرفض العودة لتدريبات بتروجت.. وينتظر الانضمام للزمالك في يناير



قال الإعلامي خالد الغندور إن اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، يرفض العودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، خلال الفترة الحالية، والمشاركة في مباريات الفريق البترولي استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز.



أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن حامد حمدان مستاء من الطريقة التي تعاملت بها إدارة بتروجت في ملف رحيل اللاعب للزمالك في الانتقالات الصيفية.



وشدد الغندور أن اللاعب رفض العودة إلى التدريبات ويتمسك بعدم المشاركة مع الفريق، حتى يناير المقبل، ومن ثم الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، حسب الاتفاق المبرم بين بتروجت والزمالك، بانتقال اللاعب للأبيض في الميركاتو الشتوي مقابل 20 مليون جنيه.