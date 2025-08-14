بتروجت: لا عروض رسمية من الأهلي لضم توفيق محمد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بتروجت، عن حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وجود مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي لضم اللاعب توفيق محمد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي لم تتلق حتى الآن أي عروض رسمية من القلعة الحمراء لشراء اللاعب أو التفاوض بشأن انتقاله.

موقف بتروجت من بيع اللاعب

أوضح المصدر أن إدارة بتروجت لا تمانع رحيل توفيق محمد إلى أي نادٍ، بما في ذلك الأهلي، بشرط توافر عرض مالي مناسب يتوافق مع تقدير النادي لقيمة اللاعب الفنية والمادية.

وأضاف أن النادي يحرص على الحفاظ على حقوقه المادية في أي صفقة انتقال، خاصة أن توفيق محمد يعد أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، ويمثل إضافة قوية في مركزه.



شرط الانتقالات الشتوية



وأشار المصدر إلى أن باب المفاوضات مفتوح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال وصول عرض رسمي من الأهلي أو أي نادٍ آخر، على أن تتم دراسة العرض بعناية من قبل لجنة الكرة ومجلس الإدارة.

كما شدد على أن النادي لن يتسرع في اتخاذ أي قرار يتعلق ببيع اللاعب، وسيضع مصلحة الفريق على رأس أولوياته، إلى جانب مراعاة رغبة اللاعب نفسه في حال تلقيه عروضًا جادة.

نفي الشائعات المتداولة

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اتفاق مسبق بين الأهلي وتوفيق محمد مجرد اجتهادات غير صحيحة، وأن النادي سيلتزم بالإعلان عن أي مستجدات بشكل رسمي حال حدوثها، حفاظًا على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام جماهير النادي.



